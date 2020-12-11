التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين ومن ثم صدم احد المشاة على اوتوستراد #خلدة باتجاه #الناعمة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2020 - 19:28

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين ومن ثم صدم احد المشاة على اوتوستراد #خلدة باتجاه #الناعمة

منذ 2 ساعة 11 December، 2020
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