اللواء سلامي: الکیان الصهيوني سيدفع بالتأكيد ثمن اغتيال فخري زادة

أكد القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي أن “الكيان الصهيوني وعملائه سيدفعون بالتأكيد ثمن عملية الاغتيال الجبانة للشهيد محسن فخري زادة، وسينتقم الشعب الإيراني منهم في الوقت المناسب”. جاء ذلك خلال زيارة قام بها سلامي الجمعة إلى منزل العالم النووي والدفاعي الايراني الشهيد الدكتور محسن فخري زادة، حيث التقى أسرته.

وقال اللواء سلامي إن “جريمة الإرهابيين الوحشية، صنعت شرفا عظيمًا للشهيد الدكتور فخري زادة، وهذا العالم كالشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني، انتقم من الأميركيين مرات عديدة خلال حياته، لذا فإن الأعداء كانون يكنون الحقد للشهيد منذ سنوات”. وأضاف أن “الأبناء العظماء لهذا الشعب، الذين يتم اغتيالهم من قبل الشيطان الأكبر اميركا والكيان الصهيوني، جلبوا شرفا كبيرا لايران الإسلامية”.

وتابع القائد العام للحرس الثوري أن “الشهيد فخري زادة عالم متخصص وملتزم، خدم الوطن الإسلامي وشعبه بتواضع ومظلومية لسنوات عديدة، لكن الله تعالى عرف هذه الشخصية اللامعة والشامخة للعالم، كشمس مشرقة، وسيظل اسمه خالدا في سماء اقتدار وعزة ايران الاسلامية.”

وفي السياق، تابع اللواء سلامي أن “بناء شخصية الدكتور فخري زادة مثال بارز لأبناء إيران، بحيث أن أعداء الأخيرة لا يمكنهم تحمل مثل هؤلاء الرجال المخلصين والملتزمين والعلماء، ورغم أن خسارة هذه الشخصيات العظيمة مؤلمة للبلاد، لكن هؤلاء الأعزاء هم دليل على مظلومية هذا البلد وشعبه”.

هذا وأكد اللواء سلامي أن “كيان الاحتلال الصهيوني بهذه الأعمال الجبانة قد اقترب بنفسه من الانهيار والسقوط”، مضيفاً أن “هذه الدماء التي اريقت من شأنها أن تطيح بنظام الهيمنة”.

المصدر: فارس