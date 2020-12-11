ميركل: اتفاق بين قادة الاتحاد الأوروبي على البدء بتوزيع اللقاح ضد كورونا في وقت واحد 

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة، أنه تم الاتفاق بين قادة الاتحاد الأوروبي على التنسيق وبدء توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا في وقت واحد. وقالت المستشارة الألمانية، عقب قمة بروكسل لقادة الاتحاد الأوروبي، “تحدثنا عن أهمية توزيع اللقاح بشكل منسق، أي جعله متاحاً للجميع في نفس الوقت. وأن تتم إمكانية القيام بذلك في ساعة واحدة، والعمل باتجاه أن يتم ذلك في ذات الثانية- هذا ما لا اعرفه، لكننا نريد أن نفعل كل شيء بطريقة منسقة وأن نظهر أن لدينا جميعاً إمكانية متساوية للوصول إلى اللقاح”.

هذا ويسابق العديد من الدول الزمن لإنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 68 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو مليون ونصف المليون شخص.

وتتصدر هذا السباق 4 لقاحات، هي اللقاح الروسي “سبوتنيك في” الذي كان أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ آب الماضي، واللقاح الذي تطوره شركة بيونتك الألمانية وفايزر الأميركية، والذي حصل على الاعتماد في بريطانيا وكندا بعدما أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمئة ، واللقاح البريطاني الذي تطوره شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، ولقاح مودرنا الأميركي الذي أثبت فعالية بنسبة 94.1 بالمئة.

المصدر: سبوتنيك