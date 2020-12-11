بلومبرغ: ترامب يوقع على حزمة عقوبات ضد #تركيا على خلفية شرائها منظومة الدفاع الروسية S-400 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2020 - 08:52

بلومبرغ: ترامب يوقع على حزمة عقوبات ضد #تركيا على خلفية شرائها منظومة الدفاع الروسية S-400

منذ 23 mins 11 December، 2020
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