بلومبرغ: ترامب يوقع على حزمة عقوبات ضد #تركيا على خلفية شرائها منظومة الدفاع الروسية S-400 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2020 - 08:52
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كتلة الوفاء للمقاومة: مصلحة لبنان الأكيدة أن تتشكل حكومة تجدد حضور الدولة على الصعد كافة وتعيد الأمن والإستقرار
كتلة الوفاء للمقاومة: نأمل أن تتبنى الحكومة القادمة هذا المنطق وتخرج مكتملة شكلا وتمثيلا وتنهض بمتطلبات المواطنين
كتلة الوفاء: سياسة الحصار والعقوبات الأميركية هي سياسة مناقضة لسياسة الأمم المتحدة ومن شأنها أن تشعل نيران الكراهية
المحقق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان يدعي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين
الوزراء الثلاثة الذين تم الإدعاء عليهم من قبل القاضي صوان هم يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وغازي زعيتر
المكتب الإعلامي للرئيس دياب: رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول مع ملف انفجار مرفأ بيروت
المكتب الإعلامي للرئيس دياب: يستغرب دياب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة
النائب علي حسن خليل: كنا دوما تحت سقف القانون واصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤولياتنا
النائب خليل: نستغرب تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون ونقول انه لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية
النائب خليل: محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان الخلفيات والحقائق
اللقاء التشاوري: قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان استجواب رئيس الحكومة حسان دياب هو قرار مريب ومشوب بكثير من الخفة
اللقاء التشاوري: نحن مع محاسبة الجميع دون خط أحمر ولكن استهداف الرئيس دياب على هذا النحو دونه الكثير من الكيدية
الوزير رمزي مشرفية: تحميل رئيس الحكومة حسان دياب مسؤولية انفجار المرفأ هو استخفاف بعقول الناس وبالقضاء والقانون
القاضية غادة عون تستدعي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للإستماع منه حول شبهات هدر الدولار المدعوم
حاكم مصرف لبنان لم يحضر إلى مكتب القاضية عون لاستجوابه بملف الصرافين والدولار المدعوم متذرعاً بالأسباب الأمنية
الوكالة الوطنية: محتجون حاولوا إقفال طرق في الرابية تؤدي الى منزل سلامة احتجاجاً على عدم مثوله أمام القاضية عون
الرئيس عون: القوى العسكرية والأمنية مدعوة لأن تقوم بمسؤولياتها كاملة لحماية الاهالي ومنع التعديات عليهم في منطقة البقاع
اتحادات النقل البري في لبنان يرفض المس بدعم السلع الحيوية بأي شكل من الأشكال ويبقي اجتماعاته مفتوح
التعبئة التربوية في حزب الله: الجامعات وضعت طلابها امام معضلة باتخاذها قرار رفع أقساطها وفق سعر صرف الدولار وفق المنصة
التعبئة التربوية: هذه الخطوة مخالفة للقرار الرسمي القاضي باعتماد الليرة اللبنانية بدلا من اعتماد الدولار
الصحة اللبنانية: تسجيل 1778 اصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب: الموقف الدرزي ثابت في دعم المقاومة أمام أي عدوان صهيوني
اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى: تحرير 15 أسيراً من الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل بتفاهمات محلية في الضالع
حزب الله ينعى العالم الجليل آية الله الشيخ محمد اليزدي: كان من العلماء الأوائل الذين قدموا تضحيات كبيرة في طريق الحق
حزب الله: العالم الكبير الراحل كان دائما الى جانب المقاومة داعما ومدافعا عنها ومحتضنا لمجاهديها
تظاهرات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق احتجاجاً على تأخر صرف رواتب الموظفين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقة المغرب على اقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الصهيوني
معهد روبرت-كوخ للرقابة الصحية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا مقلق جدا وتفاقم منذ الأسبوع الماضي
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
بلومبرغ: ترامب يوقع على حزمة عقوبات ضد #تركيا على خلفية شرائها منظومة الدفاع الروسية S-400
منذ 23 mins
11 December، 2020
اس 400
العقوبات الاميركية على تركية
ترامب
تركيا
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