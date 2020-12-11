قديروف: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تؤثر على جمهوريتنا

علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على العقوبات الأمريكية الجديدة ضده وضد أشخاص مقربين له وعدد من الكيانات الشيشانية تحت ما يسمى بـ “قانون ماغنيتسكي” الأمريكي.

وقال قديروف تعليقا على العقوبات الجديدة، عبر منشور في “تلغرام” يوم الخميس، إنها “غبية” و”لن تؤثر على الجمهورية بأي شكل من الأشكال”.

وأشار إلى أن “أمريكا بدأت بمحاربة الرياضة والزوجات والأطفال والمنظمات الخيرية والرياضيين والخيول. ولا يمكن وصف ذلك إلا بالغباء، لأنه لم يكن هناك أي شيء أكثر سخافة من ذلك في تاريخ البشرية”.

وأضاف أن العقوبات الأمريكية لا تفاجئه وهو لا يخشاها.

وسخر قديروف أيضا من العقوبات البريطانية ضد مسؤولين في الجمهورية، مشيرا إلى “تبعية” بريطانيا للولايات المتحدة.

وفرضت الولايات المتحدة على مستشار قديروف للشؤون الأمنية دانييل مارتينوف ونائب رئيس حكومة الجمهورية وحيد عصماييف والممثل الشخصي لقديروف زياد سبسبي ومساعدين آخرين له.