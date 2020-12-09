“التوحيد العربي” حيا أهل الجولان السوري وأكد الوقوف بجانبهم ضد العدو الصهيوني

حيا حزب “التوحيد العربي” في لبنان “أهل الجولان العربي السوري المحتل الذين هبوا بمشايخهم الموحِّدين وشبابهم وشيبهم بوجه العدو الصهيوني الذي يعمل بمخطاطاته الاستيطانية والتهجيرية على مصادرة اراضيهم الزراعية لإنشاء مشاريع لكيانه”.

ورأى الحزب في بيان له الاربعاء أن “هذه الوقفة المشرفة التي لم تخل من مواجهة قوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع واوقعت عشرات الجرحى من ابناء الجولان السوري المحتل، انما تعبر عن الإنتماء الوطني العروبي المتحرر لأهلنا في الجولان”.

واكد الحزب “الوقوف إلى جانب اهل الجولان في معركة الدفاع عن الأرض والعرض والوجود والهوية فالجولان سيبقى عربيا سوريا وعنوان عزة وكرامة كل الأحرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام