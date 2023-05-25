“التوحيد العربي” هنأ بعيد المقاومة والتحرير: يوم مجيد في تاريخ الوطن

اعتبر حزب “التوحيد العربي” في بيان له الخميس بمناسبة عيد المقاومة والتحرير الـ23 أن “يوم 25 أيار هو يوم مجيد في تاريخ الوطن بحيث انتصرت الإرادة الوطنية على العدو الغاصب”.

وقال البيان “هو ليس عيدا للمقاومة والنصر والتحرير للبنانيين وحدهم بل لكل العرب ولجميع الأحرار في العالم وخصوصا للأخوة الفلسطينيين المغتصبة أرضهم والمشتتين في غالبية بلدان العالم”، وأضاف “دماء الشهداء التي بذلت في مواجهة الاحتلال لم تذهب هدرا، بل حققت انتصارا تاريخيا لم يسبق له مثيل في منطقتنا وفي عالمنا المعاصر”.

ودعا البيان أن “يكون التحرير – تحرير الأرض – مقدمة ولازمة للتحرير الاجتماعي والاقتصادي وللاستقلال السياسي وإعادة بناء الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام