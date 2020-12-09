مصر: اصابات جراء انفصال عربة عن القطار في المنصورة

أعلنت السلطات المصرية الاربعاء انه وقعت 25 إصابة جراء انفصال عربة عن قطارها بمحطة قطارات المنصورة واصطدامها بالحاجز الخرساني.

وأضافت السلطات أن “هيئة الإسعاف فور ورود البلاغ دفعت بـ12 سيارة إسعاف وتم نقل 25 من المصابين حتى الآن إلى مستشفى المنصورة الدولي”.

وأوضحت السلطات أن “الإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات”، وأشارت إلى “عدم وجود حالات وفاة بين المصابين”.

وكان قطار قادم باتجاه محطة قطار المنصورة من المطرية قد اصطدم بالحواجز المثبتة بالرصيف الأمر الذي تسبب في وقوع عدة إصابات.

المصدر: روسيا اليوم