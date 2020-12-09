الرئيس #الحريري: الرئيس عون وعدني بدرس التشكيلة المقدمة وسنلتقي مجدداً – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 9 2020 - 18:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئيس الحكومة المكلف: تقدمت بتشكيلة كاملة من 18 وزيرا من اصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي الى رئيس الجمهورية
الرئيس سعد الحريري: رئيس الجمهورية وعدني أنه سيدرس التشكيلة قبل أن نعود الى لقاء آخر في جو إيجابي
الرئيس سعد الحريري: الأمل كبير بتشكيل حكومة لإعادة اعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الاصلاحات
حزب الله يتقدم بدعوى قضائية ضدّ "بهاء الحريري" لاتهامه الحزب بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت
الاتحاد العمالي العام يدعو إلى إضراب وطني عام يوم الأربعاء المقبل رفضاً لرفع الدعم وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية
الاتحاد العمالي العام: الإضراب سيكون كمقدمة لأوسع موجة تظاهرات واضرابات إلى حين وضع حدّ نهائي وحاسم للسياسات المدمرة
وزارة المالية تعطي توجيهاتها بدفع مستحقات المستشفيات الحكومية عن العام 2020 بقيمة 55 مليار ليرة لبنانية
محافظ لبنان الجنوبي يصدر قراراً بإقفال بلدة معروب لمدة 4 أيام بسبب إرتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بدءا من مساء اليوم
بلدة حولا الجنوبية تودع ابنها الدكتور باسم علي قطيش الذي توفي جراء اصابته بفيروس كورونا خلال متابعته المصابين به
سلطات الاحتلال تعتقل عدداً من الأهالي في قرية مسعدة في الجولان المحتل أثناء احتجاجهم على اقامة المراوح التوربينية
سانا: أهالي الجولان السوري المحتل يجبرون حفارات وآليات العدو الاسرائيلي على الانسحاب من أراضيهم
الجيش العراقي والحشد الشعبي يطلقان عملية عسكرية واسعة ضد داعش شمال ناحية العظيم قرب الحدود بين ديالى وصلاح الدين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: لن تؤثر علينا أي عقوبات قد يفرضها الاتحاد الاوروبي وسنواصل الدفاع عن حقوقنا شرقي المتوسط
الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات على 6 شركات و4 سفن في الصين مرتبطة بنقل الفحم الكوري الشمالي
أ ف ب: إقالة 14 ضابطاً أميركياً في مناصب قيادية بعد سلسلة من جرائم القتل في قاعدة فورت هود العسكرية بولاية تكساس
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: لن تؤثر علينا أي عقوبات قد يفرضها الاتحاد الاوروبي وسنواصل الدفاع عن حقوقنا شرقي المتوسط
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2020 يتجه ليكون من أكثر السنوات حرا على الإطلاق بمعدل حرارة أعلى بـ1,28 درجة من السابق
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2020 يتجه ليكون من أكثر السنوات حرا على الإطلاق بمعدل حرارة أعلى بـ1,28 درجة من السابق
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس #الحريري: الرئيس عون وعدني بدرس التشكيلة المقدمة وسنلتقي مجدداً
منذ 48 mins
9 December، 2020
عاجل
الحريري
عون
التعليقات
ذات صلة
الحريري من بعبدا: قدمت تشكيلة حكومية الى الرئيس عون والاجواء ايجابية
الرئيس سعد الحريري بعد لقائه الرئيس عون: الاجواء ايجابية
وصول الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}