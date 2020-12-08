اعتصام امام مصرف لبنان في صيدا رفضا لرفع الدعم عن المواد الاساسية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 8 2020 - 19:34

اعتصام امام مصرف لبنان في صيدا رفضا لرفع الدعم عن المواد الاساسية

منذ 1 ساعة 8 December، 2020
اخبار
لبنان

نفذ عدد من الشبان الغاضبين اعتصاما امام فرع مصرف لبنان في صيدا “رفضا لأي توجه او قرار لرفع الدعم عن المواد الاساسية ورفضا لفكرة ترشيد الدعم”.
وهتف المعتصمون ضد “الطبقة السياسية وحاكم مصرف لبنان والفساد الذي أوصل البلاد الى ما وصلت اليه من انهيار اقتصادي ومالي”. ودعوا الى “النزول الى الشارع واحياء التحركات الاحتجاجية”، معتبرين ان “الوضع لم يعد يحتمل وان رفع الدعم عن المواد الاساسية سيؤدي الى كارثة والمزيد من التدهور”.
ومن المقرر ان ينطلق المعتصمون بعد ذلك في مسيرة في اتجاه ساحة ايليا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة