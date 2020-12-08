ظريف: مبادرة “هرمز” للسلام مازالت على الطاولة

وكتب ظريف في تغريدة على “تويتر” “الجيران الاعزاء؛ لماذا تطلبون من اميركا والدول الاوروبية الثلاث (المانيا وبريطانيا وفرنسا) لتتواجدوا في مفاوضاتهم مع ايران، في حين أنه اولاً؛ لن يتم اجراء أي مفاوضات معهم حول منطقتنا لأنهم هم انفسهم اساس المشكلة بمنطقتنا، ثانيا؛ نحن بإمكاننا التحدث مع بعض بصورة مباشرة ومن دون تدخل الاجانب”.

كما أكد ظريف، أن ايران “على استعداد دائم للحوار مع جيرانها”، مشيراً إلى أن طهران “لا تتفاوض مع الغربيين حول المنطقة”، مضيفاً أن “تدخلاتهم هي أساس المشاكل”.

كما لفت ظريف إلى أن “إيران على استعداد دائم للحوار مع جيرانها، وترجمت ذلك في طرح مشاريع أمن المنطقة 1986، ومجمع الحوار الإقليمي 2016، ومبادرة هرمز للسلام 2019”.