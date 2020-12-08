استقالة رئيس وزراء رومانيا بعد خسارة حزبه الانتخابات

استقال رئيس وزراء رومانيا لودوفيتش أوربان بعد خسارة حزبه الليبرالي في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم أمس الأحد.

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء بأن معسكر أوربان المنتمي لتيار الوسط يقف في الصدارة على ما يبدو لتشكيل حكومة ائتلافية في مواجهة المعارضة اليسارية الفائزة في الانتخابات.

وفشل الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” اليساري في كسب ما يكفي من التأييد لتشكيل حكومة أغلبية فاعلة في مواجهة أوربان.

وبعد فرز 95 بالمئة من الأصوات حصل الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” على أقل من 30 بالمئة من الأصوات، في حين حصل الليبراليون على 25 بالمئة، والتحالف الوسطي على 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون شريكا لليبراليين في الائتلاف.

وقال الرئيس كلاوس يوهانيس المتحالف مع الليبراليين إن النتائج تعني أن تيار الوسط هو الأوفر حظا لتشكيل حكومة ائتلافية فاعلة.

المصدر: وكالة رويترز