الرئيس الحريري بعد لقائه الرئيس عون: تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية وتشاورت معه وسنلتقي مجدداً بعد ظهر الاربعاء لاستكمال البحث – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2020 - 18:02

الرئيس الحريري بعد لقائه الرئيس عون: تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية وتشاورت معه وسنلتقي مجدداً بعد ظهر الاربعاء لاستكمال البحث

منذ 58 mins 7 December، 2020
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