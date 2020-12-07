النائب الحاج حسن:أمام واقع انخفاض القيمة الاقتصادية لشركتي الخليوي طلب منهما احصاء الموجودات والعقود المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والتشغيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2020 - 14:08

النائب الحاج حسن:أمام واقع انخفاض القيمة الاقتصادية لشركتي الخليوي طلب منهما احصاء الموجودات والعقود المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والتشغيلية

منذ 2 ساعة 7 December، 2020
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