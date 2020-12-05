الدفاع اليمنية تحتفي بتخريج دفعة جديدة من قادة الألوية والكتائب

أقيم اليوم بصنعاء حفل تخرج دورة جديدة من قادة الألوية والكتائب “دفعة الرسول الأعظم” من معهد الشهيد الثلايا لتأهيل القادة. وفي الحفل الذي حضره رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء أحمد جابر الصيفي ومساعد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد العريمي ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى سريع القى قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف حسن المداني كلمة بارك فيها للخريجين تخرجهم وانتقالهم إلى العمل الميداني.

ونقل اللواء المداني إلى الخريجين تحيات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بمناسبة تخرجهم. وأشار إلى أن تخرج دفعة جديدة من قادة الألوية والكتائب واستمرار عملية التدريب والتأهيل رغم العدوان والحصار يؤكد عزمنا وإصرارنا على تحقيق النصر وهي نعمة من الله نحمده عليها.

وقال اللواء المداني “لقد تعلمنا من العدوان أن نطور من إمكاناتنا وأن نكتسب الخبرات اللازمة ونعتمد على أنفسنا وكلنا ندرك كيف كنا في بداية العدوان لا نمتلك طائرة مسيرة ولا صاروخ باليستي واليوم أصبح الوضع مختلف حيث لدينا اليوم جيش قوي ومتدرب ويمتلك خبرات كبيرة في خوض الحروب الحديثة بكل مستوياتها”. وأوضح أن السياسات في السابق ضيعت الجيش كما لعب الاستهداف الخارجي دوراً في ذلك.

وأضاف “أصبحنا بفضل الله نمتلك خبرات عسكرية وتصنيع عسكري في مختلف أنواع وصنوف الأسلحة لا تمتلكها إلا الدول العظمى وهذا فخر لنا”. وأشار اللواء المداني إلى أن العدوان في بدايته كان يأخذ مناطق ويسيطر عليها واليوم تغيرت المعادلة وأصبحنا نطهر ونسيطر على أغلب المناطق من المحتلين.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة أن المسؤولية الوطنية تفرض علينا تحويل التهديدات إلى فرص وأن نعمل من أجل تطهير كل شبر في أرض اليمن من المحتلين والغزاة وهذا عهد علينا. وتابع قائلاً “بفضل الله حققنا انتصارات كبيرة ووصلنا إلى مراحل متقدمة في الميدان وأصبح جيشنا ليس للدفاع بل لتحقيق الانتصارات”. وحث اللواء المداني الخريجين على ترجمة ما تلقوه في الدورة إلى الواقع العملي وأن يكون أداة لتحقيق نقلة نوعية في العمل والارتقاء بالعمل الميداني.

كما ألقيت كلمة الخريجين ألقاها المقدم محمد الجرموزي أشار فيها إلى أن الدورة كانت محطة عسكرية وتربوية أكسبت المشاركين على مدى (420) يوما كثير من العلوم العسكرية والمهارات التدريبية والتي في مجملها ستمثل بعون الله إضافة نوعية وعملية للأداء في الميدان.

وعبرت الكلمة عن الشكر والتقدير للمشرفين والمدربين وكل من أسهم في إنجاح الدورة. كما جددت الكلمة العهد والولاء لقائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وللقيادة السياسية والعسكرية ولكل المجاهدين في الميدان وللشهداء الأبرار وأن يحافظ الخريجين على مكتسبات الدورة والعمل على تفعيلها في الميدان حتى تحرير كل شبر في الوطن من العدوان. وفي ختام الحفل قام قائد المنطقة العسكرية الخامسة ورئيس هيئة التدريب ومساعد رئيس هيئة الأركان بتكريم أوائل الخريجين وتوزيع الشهادات على المشاركين.

المصدر: المسيرة نت