مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: قناة الجديد تتعمد بشكل شبه يومي إختلاق اخبار وروايات ونسبها الى رئيس الجمهورية على رغم التوضيحات من مكتب الاعلام – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 5 2020 - 22:54

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: قناة الجديد تتعمد بشكل شبه يومي إختلاق اخبار وروايات ونسبها الى رئيس الجمهورية على رغم التوضيحات من مكتب الاعلام

منذ 54 mins 5 December، 2020
أخبار موقع المنار

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