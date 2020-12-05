وزير الخارجية العراقي: تسوية النزاعات تمثل الأولوية لإحلال الاستقرار بالمنطقة

أبدى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن “تسوية النزاعات التي يعاني منها الشرق الأوسط تمثل الأولوية القصوى لإحلال الاستقرار في المنطقة”.

وشدد حسين في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مشاركته في “حوار المنامة” على أن “غياب آليات حل النزاعات جعل الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم توترا وتأزما وخلف حالة من عدم الاستقرار ترسخت آثارها”.

ودعا حسين إلى “الحفاظ على الأمن الإقليمي والدول وتحقيق متطلباته”، وقال “التداخلات والتشابكات التي يشهدها عالمنا على صعيد علاقاته الدولية لا تجعل أي دولة في مأمن ومعزل عن التحديات”.

وشدد حسين على أن “القضية الفلسطينية والنزاعات في سوريا وليبيا واليمن لا تزال في مقدمة أزمات المنطقة”، واضاف “إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق ما لم يتم انتهاج سياسات ثابتة وواقعية ومستدامة لحل بؤر الصراعات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة بالسبل السلمية”.

المصدر: روسيا اليوم