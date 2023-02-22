عبد اللهيان في العراق... مستعدون لاستكمال المفاوضات النووية وعودة العلاقات مع مصر والسعودية

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة العراقية بغداد، أعلن عبداللهيان أنه “لا يخفى على أحد أن العراق اتخذ إجراءات إيجابية وبناءة في سياق الحوار لرفع الحظر عن ايران”، مضيفاً أنه “رغم سماع تصريحات ورسائل متناقضة من الجانب الأمريكي، لكننا مستعدون لاتخاذ خطوات على أساس المفاوضات السابقة والخطوط الحمراء لايران لإتمام المفاوضات التي جرت في فيينا”.

في الوقت نفسه، لفت عبد اللهيان إلى أنه “إذا اختار الجانب الأمريكي مسارًا آخراً، فإننا مستعدون لتنفيذ خطة بديلة”.

لم نسع لإمتلاك الأسلحة النووية وندعم تنفيذ قرار العراق بشأن انسحاب القوات المحتلة

وتابع وزير الخارجية الإيراني أنه “في إطار اختتام المفاوضات، سيتوجه مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران في الأيام المقبلة، ونأمل أن يتمكن رافائيل غروسي لاتفاق مع زملائنا في منظمة الطاقة الذرية حول القضايا التقنية، بعيداُ عن النهج المسيس”، مشيراً إلى أن “إيران لم تسع قط لامتلاك الأسلحة النووية والقنبلة الذرية”.

من جهة ثانية، أشار أمير عبد اللهيان إلى أن ايران “تدعم العراق حكومة وشعباً لتنفيذ قرار برلمانه بشأن انسحاب القوات الاجنبية من أراضيه”.

وحول التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين طهران وبغداد، صرح وزير الخارجية الإيراني “فيما يتعلق بالتعاون الترانزيت والسياحة الدينية بين البلدين، يندرج استكمال خطط سكة حديد البصرة – شلامجة وكرمانشاه – خسروي – المنذرية – بغداد على جدول الاعمال بشكل جدي”ـ متابعاً أن “شركات إيرانية مهمة ومتنوعة في مجال الخدمات الفنية والهندسية ما زالت تستعد لتعزيز التعاون من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية في العراق”.

ورأى اميرعبداللهيان أن “عودة العراق الشقيق الى دوره الطبيعي في المنطقة تبعث إلى الارتياح نظراً لعلاقاتنا الممتازة مع بغداد”.

نرحب بعودة العلاقات بين إيران والسعودية وبين إيران ومصر

وبشأن وساطة العراق حول عودة العلاقات بين إيران والدول العربية، قال “إننا نقدر جهود وزير الخارجية والحكومة العراقية فيما يتعلق بالمحادثات بين إيران والسعودية في بغداد، وكذلك جهودهم لتعزيز الحوار والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية و جمهورية مصر العربية”.

وأكد وزير الخارجية الايراني ترحيب بلاده “بعودة العلاقات مع السعودية ومصر في إطار تعزيز التعاون مع الدول الإسلامية ودول المنطقة”.

ضرورة الاسراع في متابعة اغتيال قادة النصر

في جانب آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني “ضرورة الإسراع في متابعة ملف اغتيال قادة النصر الشهداء الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما”.

طهران تدعم عراقاً واحدًا مستقلاً

وقال أمير عبد اللهيان “إن طهران تدعم عراقاً واحداً ومستقلاً”، مؤكداً أن “قوة العراق وتقدمه من قوة إيران وأمنها، ونؤكد دعمنا للحكومة العراقية”. كما أعرب عيد اللهيان عن شكره “على حسن الاستقبال والمحادثات الطيبة للغاية التي أجريت بحضور مسؤولي البلدين في وزارة الخارجية العراقية”.