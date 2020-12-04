محمد عبد السلام: استهداف العدوان لمطار صنعاء بشكل متكرر دليل فشل وتخبط

اعتبر رئيس “الوفد الوطني المفاوض” في اليمن محمد عبد السلام ان “معاودة العدوان الأمريكي السعودي لاستهداف مطار صنعاء الدولي بأنه دليل فشل وتخبط”.

وقال عبد السلام الجمعة “مطار صنعاء الدولي منشأة مدنية وهي معطلة بفعل الحصار وقد تم قصفها مرات عدة وتكرار قصفها ليس إلا دليل الفشل والتخبط الذي يعاني منه تحالف العدوان”.

وكان طيران العدوان شن اليوم الجمعة غارة جوية على مطار صنعاء الدولي.

وتأتي هذه الغارة بعد سلسلة غارات شنها طيران العدو خلال الأيام الماضية على مطار صنعاء الدولي مستهدفا مرافق المطار الجديد قيد الانشاء.

المصدر: موقع انصار الله