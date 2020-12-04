وفد من “التوحيد الاسلامي” عزى في السفارة الايرانية باستشهاد فخري زادة

قدم وفد قيادي من حركة “التوحيد الاسلامي” ترأسه رئيس المكتب السياسي الحاج صهيب سعيد شعبان التبريك والعزاء باستشهاد العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة في السفارة الإيرانية في بيروت، وفد الحركة ضمّ أعضاء في مجلس الأمناء وعلماء من مكتب الدعوة.

وأعرب شعبان أعرب عن “تضامن الحركة مع الشعب الإيراني وقيادة الجمهورية الإسلامية الحكيمة التي شيّدت نظاماً معرفيّاً قائماً على مؤسسات متماسكة”، وتابع “لذلك لن يُضعف إيران استهداف عقولها العلمية، فكم من عالم ومفكر استشهد ومسيرة إيران بقيادتها الحكيمة مستمرة”.

وقال شعبان إن “التقدّم العلميّ والصناعيّ والعسكريّ جعل من هذه الجمهورية الفتية الأكثر تأثيراً في المنطقة”، واضاف ان “ايران نجحت في إفشال مشاريع الصهاينة والامريكان في الشرق الاوسط ودول غرب آسيا، لتكون الأمة على موعد مع نصر عتيد على الطغاة والمستكبرين في سبيل نصرة المستضعفين وتحقيق العدالة للإنسانية جمعاء”.

المصدر: بريد الموقع