بدء استقبال طلبات النازحين السوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان انه “في اطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى بلداتهم، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية”.

وتابعت المديرية في بيان لها الاربعاء “يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل اسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء”.

واضافت المديرية “يمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 2/12/2020 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على الأراضي اللبنانية كافة وسيصار الى تسوية اوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام