مراسل المنار: اعتراض واسع في المجلس النيابي على عدم حضور حاكم مصرف لبنان الى جلسة اللجان المشتركة وارسال ممثل عنه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2020 - 13:38
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الرئيس عون يتحدث اليوم خلال مؤتمر الدعم للشعب اللبناني الذي تنظمه الأمم المتحدة وفرنسا بمشاركة 38 دولة ومنظمة دولية
الرئيس عون بحث مع رئيس الوفد الاميركي الوسيط مسار التفاوض حول تحديد الحدود البحرية الجنوبية بعد التطورات الاخيرة
الرئيس عون: لبنان متمسك بسيادته على أرضه ومياهه ويريد إنجاح المفاوضات لتعزيز الاستقرار جنوباً واستثمار الموارد الطبيعية
الرئيس عون: الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة وفي حال تعثرت المفاوضات لأي سبب كان يمكن درس بدائل أخرى
جلسة مشتركة للجان النيابية لبحث الخيارات المتاحة لحفظ الاحتياط الإلزامي والدعم على السلع الأساسية
الرئاسة الفرنسية: العقوبات الأميركية على الطبقة السياسية في لبنان لم تأت أكلها ولن تؤدي إلى تشكيل حكومة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1511 إصابة و 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
حادث دهس من باص اسرائيلي يتسبب بوفاة عاملين فلسطينيين ويجرح آخرين كانوا يحتشدون عند حاجز صهيوني قرب بيت لحم
بيني غانتس يعلن أن كتلته ستصوت لحل الكنيست وفض الشراكة مع تكتل الليكود ويتهم نتنياهو بالكذب عليه وعلى كل الإسرائيليين
مصادر في أوبك: السعوديون محبطون من الإمارات لمطالبتها الإلتزام بتخفيض إمدادات النفط
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن: أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار في المنطقة هي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني
بايدن: لا زلت متمسكاً بموقفي من رفع العقوبات التي فرضها ترامب في حال امتثال إيران للإتفاق النووي
شبكة NBC الأميركية: ترامب يدرس التغيب عن حفل تنصيب جو بايدن رئيساً وإعلان ترشحه لانتخابات 2024 في اليوم نفسه
وزارة العدل الامريكية: لا يوجد ادلة على تزوير واسع النطاق في الاقتراع من شانه تغيير نتائج الانتخابات الاميركية
الفريق القانوني لحملة ترامب: وزارة العدل لم تفحص أجهزة التصويت ولم تقم بأي إستدعاءات لكشف الحقيقة
الولايات المتحدة: 13 نائباً جمهورياً وديمقراطياً ينضمون إلى الموقعين على مشروع يدعو لسحب القوات الأمركية من اليمن
الحكومة البريطانية تمنح لقاح فايزرــ بايونتيك رخصة استخدام في المملكة المتحدة على أن يتوفر اعتبارا من الاسبوع المقبل
الولايات المتحدة: 13 نائباً جمهورياً وديمقراطياً ينضمون إلى الموقعين على مشروع يدعو لسحب القوات الأمركية من اليمن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش يدين النشاط الاستيطاني على الاراضي الفلسطينية بعد ان توسع الى اكبر قدر له
نتانياهو لابن زايد في العيد الوطني الاماراتي: ثمار "السلام" موجودة في متناول يد شعبينا ونتمنى لكم عيدا وطنيا سعيدا
وزارة العدل الامريكية: لا يوجد ادلة على تزوير واسع النطاق في الاقتراع من شانه تغيير نتائج الانتخابات الاميركية
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مراسل المنار: اعتراض واسع في المجلس النيابي على عدم حضور حاكم مصرف لبنان الى جلسة اللجان المشتركة وارسال ممثل عنه
منذ 2 ساعة
2 December، 2020
عاجل
اللجان المشتركة
حاكم مصرف لبنان
رياض سلامة
مجلس النواب
التعليقات
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