مراسل المنار: اعتراض واسع في المجلس النيابي على عدم حضور حاكم مصرف لبنان الى جلسة اللجان المشتركة وارسال ممثل عنه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2020 - 13:38

مراسل المنار: اعتراض واسع في المجلس النيابي على عدم حضور حاكم مصرف لبنان الى جلسة اللجان المشتركة وارسال ممثل عنه

منذ 2 ساعة 2 December، 2020
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