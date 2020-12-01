وزير الصحة: نقف إلى جانب كل ما يتطلبه المجتمع لرفع الجهوزية والاستمرار في مكافحة الجائحة

تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “مركز شمسطار الصحي”، واطلع على الخدمات التي يقدمها، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

كما والتقى فعاليات شمسطار الصحية والبلدية والاجتماعية، في حضور رئيس البلدية سهيل الحاج حسن ورئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك إبراهيم نصار.

واعتبر الوزير حسن أن “الإقفال العام لأسبوعين، للأسف، لم يحقق الرقم التنازلي الذي كنا ننشده في عدد الحالات. ولكن ثمة بلدات لمسنا فيها إيجابيات، مثل شمسطار التي تراجع عدد الإصابات فيها من 104 إلى 83 حالة، أي بتدني حوالي 15 في المئة، ونأمل في أن نكمل في المسار التنازلي نحو معدلات أدنى”.

وأكد أن” وزارة الصحة العامة “تقف إلى جانب كل ما يتطلبه المجتمع لرفع الجهوزية، والاستمرار في العمل لمكافحة هذا الوباء”.

وشكر حسن للهيئة الصحية الإسلامية التي تتولى إدارة مركز شمسطار “مساهمتها في مساعدة المواطنين للتغلب على تفشي وباء كورونا، وعلى ما قامت به ميدانيا في حملات المسح خلال الأسبوع الأخير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام