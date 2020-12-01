“تجمع العلماء”: ليعلن الحريري عن تشكيل حكومته أو فليعتذر

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الثلاثاء “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى الاستعجال بتشكيل الحكومة فالوضع بات خطيرا جدا”.

وتابع التجمع “هناك سعي لمد اليد على الاحتياطي المالي من مصرف لبنان المكون من أموال المودعين وهي سرقة موصوفة لا نقبل بها”، واضاف ان “الوضع السياسي في المنطقة إلى مزيد من التأزيم، لذا عليه إما أن يعلن الحريري عن تشكيل حكومته أو فليعتذر رأفة بلبنان واللبنانيين”.

من جهة ثانية، اعتبر التجمع أن “الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية من خلال سفيرتها في لبنان دوروثي شيا، والذي أدى إلى تأجيل المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية والبرية، وصل إلى مكان لا يمكن القبول به خاصة بعد أن أشيع عن تدخلها في تشكيل الحكومة وضغطها لإخراج فئة أساسية من الشعب اللبناني ممثلة بقوة في المجلس النيابي كي لا تكون في الحكومة”.

ودعا التجمع “وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة الى استدعاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا وتوجيه تأنيب لها والطلب منها مراعاة القوانين التي تحكم العلاقات الديبلوماسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام