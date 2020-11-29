غزة تسجل 7 حالات وفاة و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في فطاع غزة، اليوم الأحد، 7 حالات وفاة و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2589 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما سجلت 738 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 334 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما سجلت الوزارة، 7 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 19898 إصابة، اجمالي الحالات النشطة 8933 حالة، اجمالي المتعافين 10898 حالة، اجمالي الوفيات 97 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 342 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 108 حالة.

المصدر: فلسطين اليوم