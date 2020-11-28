قائد فيلق القدس: الانتقام لدم الشهيد فخري زاده آت وسيكون بتكاتف القوات الإيرانية بكل تشكيلاتها

أكد قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني ان “الانتقام لدم فخري زاده آت وسيكون بتكاتف القوات الإيرانية بكل تشكيلاتها”.

وقال: خرجت الأيادي الشريرة للاستكبار العالمي والصهيونية والدول الراعية للإرهاب من خلال المرتزقة لزمرة خلق الارهابية واستهدفت عالمًا تقيًا ومجاهدا برصاص أمريكي.

وافاد بان الاعداء برهنوا أن ما يعيق تحقيق ماربهم الشريرة هو النمو العلمي والاستقلال والاكتفاء الذاتي للبلدان والشعوب المسلمة والمتطلعة للحرية. لكن التجربة الشامخة لأبناء إيران الإسلامية المتحمسين برهنت وستثبت مرة أخرى أن استهداف اعز الثروات واغتيال رجال عظماء لن يعرقل نموهم وتطورهم.

واضاف انه يزف استشهاد هذا الأخ الشامخ الى صاحب العصر والزمان (عج) ، وقائد الثوة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ، والشعب الايراني المجاهد وأسرة الشهيد ،ويتضامن ويتحالف مع جميع القوى المدافعة عن الوطن الإسلامي للثأر لدماء هذا الشهيد العزيز ولكل شهداء إلارهابيين الذين عميت قلوبهم وأسيادهم.

المصدر: قناة العالم