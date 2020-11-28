رويترز نقلاً عن قائد قوات إقليم تيغراي: الجيش الإثيوبي بدأ هجوماً للاستيلاء على عاصمة الإقليم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 13:46

رويترز نقلاً عن قائد قوات إقليم تيغراي: الجيش الإثيوبي بدأ هجوماً للاستيلاء على عاصمة الإقليم

منذ 13 mins 28 November، 2020
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