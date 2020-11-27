الخارجية الروسية تعرب عن احتجاجها على دخول مدمرة أميركية المياه الإقليمية

أعربت الخارجية الروسية عن احتجاجها الشديد على دخول المدمرة الأميركية “جون ماكين” المياه الإقليمية لروسيا، في مياه خليج بطرس الكبير، واصفة الحادث بأنه “استفزاز واضح يهدف إلى انتهاك السلام والنظام”. وجاء في بيان الوزارة “تعرب وزارة الخارجية الروسية عن احتجاجها الشديد في هذا الصدد. ونعتبر الحادث استفزازاً واضحاً يهدف إلى انتهاك السلام والنظام”.

وأضاف البيان “موسكو تدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن مغامرات مثل دخول مدمرتها إلى البحر الإقليمي لروسيا وتحتفظ بحق الرد “. هذا وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء المنصرم، أن سفينة “الأدميرال فينوغرادوف” المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ منعت مدمرة بحرية أميركية من اختراق الحدود الروسية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية “منعت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ “الأدميرال فينوغرادوف” انتهاك حدود الدولة الروسية من قبل المدمرة البحرية الأميركية “جون ماكين” في خليج بيتر الكبير”.

يُشار إلى أن المدمرة البحرية الأميركية “جون ماكين” التي دخلت المياه الإقليمية لروسيا، قطعت مسافة كيلومترين خلف خط الحدود.

المصدر: سبوتنيك