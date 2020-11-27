رئيس الجمهورية : تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي اانجاز للبنانيين واطلالة مضيئة على المجتمع الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2020 - 19:54

رئيس الجمهورية : تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي اانجاز للبنانيين واطلالة مضيئة على المجتمع الدولي

منذ 49 mins 27 November، 2020
الرئيس عون
لبنان

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان قرار مجلس النواب بـ”أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه”، هو “انجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر أموالهم واستباح ارزاقهم.”

وكتب الرئيس عون تغريدة على صفحته الرسمية جاء فيها: “تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة واداراتها، انجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم. كما هو اطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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