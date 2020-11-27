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November 27 2020 - 03:08

اشتباكات في وسط العاصمة الأرجنتينية أثناء مراسم وداع مارادونا

منذ 5 mins 27 November، 2020
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أخبار دولية - الارجنتين

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الأرجنتينية ومشجعي كرة القدم الذين اصطفوا أمام قصر “كاسا روسادا” الرئاسي بوسط العاصمة، حيث تجري مراسم وداع أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا.

وأظهرت لقطات بثت عبر تلفزيون محلي عبوات غاز مسيل للدموع على ما يبدو وأفرادا من شرطة مكافحة الشغب يحاولون إبعاد المتفرجين الذين حاولوا الوصول لجثمان مارادونا.

وأصطف آلاف المتفرجين على امتداد كيلومترين تقريبا في شوارع بوينس آيرس منذ الساعات الأولى من صباح الخميس لإلقاء نظرة الوداع على مارادونا قبل مراسم الدفن.

وتوفي أسطورة كرة القدم، بطل العالم الأرجنتيني دييغو مارادونا أمس الأربعاء عن عمر 60 عاما بعد صراعه مع مشاكل صحية مختلفة.

وأعلنت سلطات الأرجنتين حدادا ثلاثة أيام بسبب وفاته. ومن المقرر أن تجري مراسم دفن جثمان مارادونا في مقبرة بيليا فيستا بضواحي بوينس آيرس مساء الخميس، لكن المراسم قد تؤجل إلى الجمعة نظرا للعدد الكبير من المشجعين الراغبين في إلقاء النظرة الأخيرة عليه.

المصدر: وكالة رويترز

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