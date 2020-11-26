البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على أنقرة

دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لفرض عقوبات بحق تركيا على خلفية أنشطتها بمنطقة فاروشا (مرعش) المتنازع عليها بين شطري قبرص. وحذر البرلمان الأوروبي، من أن “المسلك التركي يهدد فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية”. ولفت البيان إلى أن القرار تبنته أغلبية الأعضاء بالبرلمان بموافقة 631 صوتا ومعارضة ثلاثة أصوات، فيما امتنع 59 عضوا عن التصويت.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن البرلمان “أدان الأنشطة التركية غير المشروعة في ضاحية فارشوا بمدينة فاماغوستا، ويحذر من أن فتحها بشكل جزئي يضعف من فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية، ويفاقم من الانقسام ويعززه بالجزيرة”.

ودعا نواب البرلمان الأوروبي تركيا إلى “نقل فاروشا إلى سكانها الشرعيين في ظل الإدارة الأممية المؤقتة اتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 550/1948، والامتناع عن أية تحركات تغير من التوازن الديموغرافي للجزيرة عبر سياسة الاستيطان غير الشرعي”.

المصدر: روسيا اليوم