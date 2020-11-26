وفد من “تجمع العلماء” زار السفير السوري: الشعوب العربية ستبقى متمسكة بقضية فلسطين

أعلن “تجمع العلماء المسلمين” ان وفدا منه برئاسة رئيس الهيئة الإدارية الشيخ حسان عبد الله زار الخميس سفارة الجمهورية العربية السورية والتقى السفير علي عبد الكريم علي، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة.

وقال الشيخ عبد الله بعد اللقاء “قدمنا لسعادة السفير العزاء برحيل عميد الديبلوماسية السورية المرحوم وليد المعلم، وطلبنا من سعادته نقل تعازينا لسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد ولعائلة الفقيد والحكومة السورية”، وتابع “توجهنا بالتهنئة لتولي الدكتور فيصل المقداد مهام وزارة الخارجية وتعيين الدكتور بشار الجعفري نائبا له وتعيين مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السيد بسام الصباغ”.

وأضاف الشيخ عبد الله “أكدنا أن الجمهورية العربية السورية ستبقى رائدة في تبني القضايا العربية وعلى رأسها تحرير فلسطين من رجس الاحتلال الصهيوني”، وتابع “أكدنا أن موجة التطبيع بين حكام بعض الدول العربية والكيان الصهيوني هي جهد العاجز ولن تغير من واقع تمسك الشعوب العربية حتى شعوب الدول المطبعة بالقضية الفلسطينية ورفض هذه الشعوب للتطبيع وإصرارها على تحرير فلسطين كل فلسطين من رجس الاحتلال الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام