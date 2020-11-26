هولندا تعلن عن تشكيل لجنة تحقيق بـ”ملابسات” الغارة التي خلفت عشرات ضحايا في مدينة الحويجة في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية الخميس، عن تشكيل لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، وذلك للتحقيق- في الغارة الجوية التي طالت مدينة الحويجة في العراق قبل ستة أعوام، والتي استهدفت مصنعاً للقنابل تابعا ” لتنظيم داعش” والتي راح ضحيتها مايقرب الـ 70 ضحية، مشيرة إلى أن اللجنة ستبدأ عملها بشكل رسمي في الأول من شهر كانون الثاني /يناير.

وجاء في خبر صحفي على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندية “إن أو إس”، “تتمثل المهمة الرئيسية للجنة في معرفة كيفية قتل ما لا يقل عن 70 ضحية مدنية في استهداف المصنع، إذ يجب أن يتضح، ما إذا كان التحالف قد جمع معلومات كافية مسبقًا لمنع سقوط قتلى من المدنيين”، بحسب الخبر.

وأوضح الخبر الصحفي “وستترأس لجنة التحقيق ويني سورغدراجر، التي شغلت منصب وزيرة العدل سابقا، وبمشاركة أستاذ في القانون العسكري تيري جيل، وقائد القوات الجوية المتقاعد رالف ريفمان. كما سيقوم فريق تحقيق خارجي بدعم عمل اللجنة”. يُذكر أن الحكومة الهولندية قد أقرت العام الماضي بمسؤوليتها عن الغارة الجوية عام 2015 على مصنع للقنابل في العراق والتي راح ضحيتها عشرات الضحايا، بعدما استندت القوات على “معلومات غير مكتملة” إبان تنفيذ الهجوم.

المصدر: سبوتنيك