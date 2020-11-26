حسن: الجسم الطبي واحد بنقاباته كافة والهدف حماية الإنسان بعيدا عن حسابات الربح والخسارة

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن إجتماعا الخميس مع نقيب الصيادلة غسان الأمين في حضور أعضاء مجلس النقابة ورئيسة دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي، وتم تقييم ما تم إحرازه على صعيد الحد من أزمة فقدان الدواء في السوق وما حققه قرار وزير الصحة العامة المتصل بتطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة في شأن اللقاحات.

وقال حسن بتصريح إن “الجسم الطبي واحد بنقاباته كافة، فالهدف واحد وهو حماية الإنسان ويتكامل الجميع في هذه المهمة الإنسانية المسؤولة”، وتابع “من الواجب الإبتعاد عن حسابات الربح والخسارة خصوصا في هذه المرحلة من مواجهة وباء كورونا حيث تتعاظم التحديات”.

ولفت الوزير حسن إلى أن “الجولات الميدانية على مستوردي الأدوية والمستودعات حققن إنجازا في ملف الدواء، حيث تم وضع حد لحوالى ثمانين في المئة من أزمة فقدان الأدوية في السوق”، وتابع “يهمنا التأكيد للشركات والمستوردين والمستودعات أننا مستمرون في مهمة التدقيق في أرقام المستوردات والمستودعات والتوزيع العادل على الصيدليات كافة”.

وتوجه حسن بالشكر “للأجهزة الأمنية على ما تبذله من جهود لوقف تهريب الأدوية على المطار والمعابر البرية ما يشكل رادعا أساسيا يضاف إليه تجاوب المدعين العامين مع وزارة الصحة العامة من خلال فرض إجراءات بحق صيدليات مخالفة”، ودعا “المواطنين إلى عدم التهافت على شراء الأدوية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام