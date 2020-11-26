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November 26 2020 - 13:28

امطار غزيرة في النبطية وعكار والسيول حولت الطرق الى مستنقعات

منذ 24 mins 26 November، 2020
الامطار في لبناان
لبنان

تهطل الامطار الغزيرة منذ ليل امس في النبطية وإقليم التفاح، مصحوبة بعواصف رعدية وبرق وبرد قارس، ما تسبب بسيول جارفة حولت الطرق إلى مستنقعات.

كما يلف المنطقتين ضباب كثيف وتدن في درجات الحرارة وسوء في الرؤيا، ما دفع الدفاع المدني وقوى الامن الداخلي الى تنبيه السيارات بضرورة القيادة بحذر تخوفا من الانزلاقات وحوادث السير.

وفي عكار، هطلت الامطار في مختلف المناطق الساحلية والوسطية والجبلية، ما ادى الى رفع منسوب مياه الانهر قليلا.

وقد حذرت الجهات المعنية السائقين ضرورة توخي القيادة على مختلف الطرق تجنبا للانزلاق، فيما غطت الثلوج المرتفعات الجبلية على 2000 متر مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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