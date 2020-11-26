ترامب يصدر عفوا عن مستشاره السابق مايكل فلين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 26 2020 - 01:12

ترامب يصدر عفوا عن مستشاره السابق مايكل فلين

منذ 2 ساعة 26 November، 2020
مايكل فلين
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن ترامب يعتزم العفو عن فلين الذي اعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق “بالتدخل الروسي” المزعوم بانتخابات 2016.
وأقر فلين، وهو جنرال متقاعد عام 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب منصب الرئاسة.
لكنه سعى بعد ذلك لسحب الإقرار زاعما أن المحققين انتهكوا حقوقه وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالجرم.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة