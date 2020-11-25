الفصائل الفلسطينية تشدد على رفض عودة السلطة للتنسيق الأمني مع العدو

أكدت فصائل فلسطينية الاربعاء على “رفض عودة السلطة للتنسيق الامني مع العدو الصهيوني ومنح الغطاء لدول التطبيع”، وطالبت “بالعودة مرة أخرى إلى الموقف الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين”.

وأشارت الفصائل خلال اجتماع لها الاربعاء الى “ضرورة تشكيل موقف وطني موحد لثني السلطة عن عودتها إلى التنسيق الأمني ومغادرتها مربع الحوار الوطني”، ودعوا إلى “التمسك بتفعيل عمل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية وفق ما تم التوافق عليه في اجتماع رام الله – بيروت”.

وطالب المجتمعون “حركة فتح بوقف الحملة الإعلامية الشرسة ضد حركة حماس وطالبوا الاخيرة بعدم الانجرار إلى مربع المناكفات الإعلامية”، وأكدوا على “ضرورة عقد لقاء جديد للأمناء العامين لتثبيت المسار الذي رسم في الاجتماع السابق والحفاظ على مكتسبات هذا الإطار”، ودعوا إلى “تشكيل جبهة موحدة لمواجهة التطبيع والتنسيق الأمني والضم وحشد الطاقات الشعبية والوطنية والعربية والإسلامية واحرار العالم لذلك”.

من جهة ثانية، أكدت الفصائل على “ضرورة تعزيز المشاورات القيادية في هذه المرحلة كذلك تكثيف اللقاءات مع النخب الوطنية والإسلامية والعربية والإصرار على رفض التنسيق والتطبيع وعلى التمسك بترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة”.

المصدر: فلسطين اليوم