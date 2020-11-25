باسيل: لا داعي للرد مجددا على السفيرة الاميركية وعليها احترام الأصول الدبلوماسية

قال المكتب الإعلامي لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل “لا داعي للرد مجددا على السفيرة الاميركية طالما هي تكرر ذاتها من دون الاتيان بأي برهان حول اتهام ‏رئيس التيار الوطني الحر بالفساد، ‏وطالما لم تسلم الدولة اللبنانية أي ملف يتضمن معلومة أو وثيقة أو قرينة”.

وتابع المكتب الاربعاء “إلا أننا نلفت وزارة الخارجية اللبنانية إلى ضرورة أن تذكر السفيرة الأميركية بضرورة احترام الأصول الدبلوماسية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للبنان وخصوصا لناحية التعرض غير المقبول للنواب الممثلين للشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام