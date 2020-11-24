عبد السلام يؤكد الاستمرار بالرد على المعتدين حتى إيقاف العدوان

أكد رئيس “الوفد الوطني المفاوض” في اليمن محمد عبد السلام “الاستمرار في الرد والدفاع المشروع حتى يتوقف العدوان السعودي الاميركي الاماراتي وفك الحصار عن اليمن”.

وقال عبد السلام الثلاثاء “‏لم يستطع النظام السعودي- رغم استجدائه للتنديدات ومحاولته لعب دور الضحية- أن يتجاوز كونه معتدياً وباغياً بحق الشعب اليمني”.

وأضاف عبد السلام ان “العالم يعرف أن النظام السعودي شن عدوانا وحصارا إبتدأ به وأعلن عنه وما زال فيه وما دام كذلك فعليه ألا ينتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى يتوقف العدوان ويفك الحصار”.

المصدر: موقع انصار الله