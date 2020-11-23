بلدية الغبيري توضح: المنطقة ليست بؤرة وبائية والإصابات معروفة المصدر

أصدرت بلدية الغبيري توضيحا حول خبر “الغبيري بؤرة وبائية”، جاء فيه: “توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدد الاصابات في منطقة الغبيري وتصنيفها بأنها “بؤرة وبائية”، يهمنا ان نوضح انه يوم السبت 21 تشرين الثاني 2020 اجري 114 فحص PCR في مركز الغبيري الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية وسجلت النتائج 34 إصابة. يهمنا ان نوضح للرأي العام ان الإصابات توزعت على الشكل التالي:

– 13 اصابة ايجابية تقطن خارج نطاق الغبيري اجريت الفحوص لها في مركز الغبيري.

– 21 حالة إيجابية ضمن الغبيري، بحسب التوزيع التالي:

– 18 حالة ايجابية وهي حالات مخالطة لمصابين مسجلين سابقا في الغبيري (أي اصابات معروفة المصدر)

– إصابة واحدة (اعادة فحص ومسجلة سابقا)

– اصابتان جديدتان مجهولتا المصدر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام