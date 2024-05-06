طوفان الأقصى | الاحتلال يصعد في رفح دمار في المنازل وارتقاء شهداء

في اليوم الـ 213 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة استشهد 22 فلسطينيا بينهم أطفال إثر غارات للاحتلال استهدفت 11 منزلا في رفح منذ مساء أمس.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة عدوانها على رفح جنوب قطاع غزة، وقصفت 11 منزلا وارتكبت عدة مجازر راح ضحيتها أكثر من واحد وعشرين شهيدًا أغلبهم من الأطفال والنساء.

بالفيديو | من آثار قصف الاحتلال لمنزل في حي التنور شرق مدينة رفح





وقال جهاز الدفاع المدني في رفح إن طواقمه تتعامل مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة نتج عنها عشرات الشهداء والجرحى وآخرين مفقودين تحت الانقاض.

وأكد أن عدد المنازل المستهدفة خلال عدة ساعات وصل الى إلى 11 منزلا.

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وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرقي مدينة رفح ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين و استشهد 7 مواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة العطار في مخيم يبنا جنوبي رفح كما طال القصف منزلين لعائلة قشطة شرقي مدينة رفح ما أدى إلى 9 شهداء وصلوا لمستشفى أبو يوسف النجار.

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المصدر: قناة المنار + وكالات فلسطينية