المقاومة تواصل عملياتها ضد مواقع الاحتلال وقصف صهيوني استهدف مناطق جنوبية عدة

تواصل المقاومة الإسلامي في لبنان عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

واستهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة (12:50) من فجر السبت، جنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة (14:10)، من بعد ظهر يوم السبت، التجهيزات التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة (15:30)، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

هذا، وواصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على القرى اللبنانية جنوبي البلاد، واستهدفت صباتح بالمدفعية أطراف جبل بلاط لجهة بلدة رامية، وأيضاً أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

كما استهدفت مدفعية العدو اطراف بلدتي طيرحرفا وعلما الشعب في جنوب لبنان، وأطراف عيتا الشعب لجهة بلدة دبل.

في حين أن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا على طريق عام بنت جبيل – كونين من دون وقوع إصابات.

كما شن الطيران الاسرائيلي غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة طير حرفا، في حين أن دبابة ميركافا استهدفت بلدة عيتا الشعب بقذيفة مباشرة، وإستهداف البلدة بقذيفة هاون.

وأطلقت دبابة ميركافا متمركزة في مستعمرة المطلة قذيفة استهدفت بها احد المنازل في بلدة كفركلا. واستهدفت مدفعية العدو اطراف بلدة راشيا الفخار.

المصدر: الاعلام الحربي