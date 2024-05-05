بالفيديو| سقوط عشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق على كريات شمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2024 - 14:44

بالفيديو| سقوط عشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق على كريات شمونة

منذ 49 mins 5 May، 2024
كريات شمونه
عربي وإقليمي - كيان العدو

افاد مراسلنا في الجنوب ان” 3 صليات صاروخية كبيرة استهدفت مستعمرة  كريات شمونة و تصاعد أعمدة الدخان من المستعمرة بعد سقوط الصواريخ فيها رغم تفعيل القبة الحديدية و صافرات الانذار دوت لوقت طويل أثناء سقوط الصواريخ”.

المقاومة الإسلامية اعلنت في بيان لها انه”دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ظهر يوم الأحد 05-05-2024   مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق”.‏

 

المصدر: موقع المنار

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