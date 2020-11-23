قاليباف أبرق للرئيس بري: لتطوير التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2020 - 15:34

قاليباف أبرق للرئيس بري: لتطوير التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات

منذ 11 mins 23 November، 2020
محمد باقر قاليباف
لبنان

تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين برقية تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.

وقال قاليباف “انطلاقا من التفاهم البناء والمصالح المشتركة، نأمل بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الأخوي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية، وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات ولا سيما في المجال البرلماني”.

كما تلقى الرئيس بري بمناسبة عيد الاستقلال عددا من الاتصالات المهنئة من رؤساء عدد من البرلمانات العربية والدولية.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري السفيرة كارلا الجزار، لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة كسفيرة للبنان في البرازيل، كما التقى الرئيس بري سفير التشيلي ماوريسيو اوغالدي، وكان بحث في الأوضاع العامة والعلاقة بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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