رويترز تنقل عن وزير في حكومة العدو تأكيده زيارة نتنياهو للسعودية وعقده اجتماعاً هناك – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2020 - 13:40

رويترز تنقل عن وزير في حكومة العدو تأكيده زيارة نتنياهو للسعودية وعقده اجتماعاً هناك

منذ 1 ساعة 23 November، 2020
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