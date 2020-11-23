الولايات المتحدة: اعتقال مراهق بعد إطلاق نار في مركز تجاري

أعلنت الشرطة في مدينة وواتوس في ولاية ويسكونسن الأمريكية، اعتقال صبي عمره 15 عاما، على صلة بإطلاق نار وقع في مركز تجاري في وقت سابق.

وقالت الشرطة “نعلن عن اعتقال شاب من أصل إسباني على خلفية إطلاق النار في ماي فير مول”، وأضافت “تم العثور في مكان الاعتقال على الأسلحة النارية التي قد تكون استخدمت في الحادث”.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق، أن ثمانية أشخاص أصيبوا نتيجة إطلاق نار في مركز تجاري في ولاية ويسكونسن، مشيرة إلى أن الجاني لاذ بالفرار، مضيفة أن هذا “العمل العنيف” لم يكن مصادفة، بل هو اشتباك بين جماعتين.

المصدر: روسيا اليوم