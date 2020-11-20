كلمة للرئيس عون السبت بمناسبة عيد الاستقلال

يوجه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في الثامنة من مساء غد السبت، رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ77 لعيد الاستقلال.

ويتناول الرئيس عون في كلمته مجمل التطورات الراهنة في ضوء المستجدات الأخيرة.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع التربوية في ضوء الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي وباء “كورونا” في لبنان، كما جرى البحث بواقع التعليم العالي وضرورة معالجة بعض المشاكل الملحة المتعلقة به.

على صعيد آخر، تلقى الرئيس عون المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة حلول الذكرى السابعة والسبعين للاستقلال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام