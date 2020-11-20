خلية الازمة في قضاء زغرتا: 18 حالة ايجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2020 - 10:54

خلية الازمة في قضاء زغرتا: 18 حالة ايجابية

منذ 27 mins 20 November، 2020
خلية الازمة في قضاء زغرتا
لبنان

اعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 18 حالة ايجابية جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:

–  مجدليا: 1

–  اهدن: 2

–  زغرتا: 6

–  حيلان: 1

–  كفرزينا: 2

–  مرياطه: 1

–  عشاش: 1

–  رشعين: 1

–  كفردلاقوس: 1

–  ارده: 2

وشددت الخلية على “المصابين ومخالطيهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية”،  وجددت تأكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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