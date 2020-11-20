التحكم المروري: 3 جرحى في حادثي سير خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2020 - 08:52
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1909 اصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
بومبيو أعلن أنه سيزور مرتفعات الجولان وأكد أن بلاده ستصنف حركة مقاطعة "إسرائيل" على أنها معادية للسامية
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل في قصر بعبدا قائد اليونيفيل في الجنوب ويعرض معه التطورات على الحدود
الرئيس عون: ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة استناداً إلى الخط الوسطي
الرئيس الأسد للرئيس عون بذكرى الاستقلال: أتمنى أن ينعم بلدكم دائماً بالأمان والاستقرار وأن يمضي في نحو التقدم والازدهار
الأسد: تدخل دول الاستعمار بشؤون لبنان وسوريا الداخلية تظهر نواياها تجاه منطقتنا ومخططاتها لارجاعها الى عهود الانتداب
الرئيس نبيه بري يدعو عددا من اللجان إلى جلسة مشتركة الاربعاء المقبل لدرس مقترحات قوانين تتعلق بالانتخابات النيابية
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: "إسرائيل" زرع شيطاني يريد أن يفتك بالأمة ليشتتها وليستغل خيراتها
الشيخ قاسم: اليوم يتلازم التطبيع مع اتخاذ إيران عدوا وهي نصيرة المقاومة وسبب يقظتها وفعاليتها
الوزير حمد حسن: حققنا انجازا تاريخيا في تسديد مستحقات المستشفيات وشكلنا لجنة لتواكب حالات الكورونا التي ستدخل إليها
الوزير حسن: تم إضافة 80 سريرا في المستشفيات الخاصة لمرضى كورونا خلال الأسبوع المنصرم
نتنياهو: الولايات المتحدة حققت السلام واعترفت بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" وبسيادتنا على الجولان وانسحبت من الاتفاق النووي
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: لن تكون هناك أي نقطة آمنة لأي طرف يريد استهداف المصالح الإيرانية
حرس الثورة: التحاق سفينة عابرة للمحيطات بسلاح البحر مجهزة بصواريخ "بحر- بحر" و"بحر-جو" وأنظمة اتصالات حديثة
الخارجية الإيرانية: سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه إيران بممارسة الضغوط القصوى فشلت ولم تحقق أهدافها
ألمانيا: القمة الأوروبية ستبحث فرض عقوبات على تركيا إذا استمرت باستفزازاتها شرق المتوسط
وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الربع مليون ونيويورك تعلن اغلاق المدارس بسبب ارتفاع الإصابات
العاصفة إيوتا تودي بحياة أكثر من 30 شخصا وتتسبب بفيضانات مدمرة في أنحاء أميركا الوسطى
الجيش الإثيوبي يتهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بدعم التمرد في تيغراي
منظمة الصحة العالمية: تشديد القيود هو السبيل الوحيد لتفادي سقوط الكثير من الضحايا في "الشرق الاوسط"
الصحة العالمية: وفاة مصاب بكورونا كل 17 ثانية في اوروبا
بايدن: اعتقد إنا نشهد حالة انعدام مسؤولية كبيرة ورسائل سيئة يتلقاها العالم بشأن الديمقراطية في امريكا
بايدن: اذا لم تتغير سياسة مواجهة كورونا حتى شهر شباط المقبل سيموت نحو 400 الف شخص
أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرخص للقاحين ضد كوفيد-19 قبل نهاية العام
الخارجية السورية: زيارة بومبيو الى المستوطنات في الجولان السوري المحتل خطوة استفزازية وتدعم نهج اسرائيل العدواني الخطير
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
التحكم المروري: 3 جرحى في حادثي سير خلال 24 ساعة
منذ 43 mins
20 November، 2020
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