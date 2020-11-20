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November 20 2020 - 06:40

فرض عقوبة الحبس على مخالفي قيود كورونا في غزة

منذ 1 ساعة 20 November، 2020
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عربي وإقليمي - فلسطين

أقرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الخميس، جملة من الإجراءات العقابية الجديدة بحق مخالفي إجراءات السلامة والوقاية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان صحفي، إلى “معاقبة أي مخالط يقوم بخرق إجراءات الحجر الصحي المنزلي، بالحبس مدة 30 يوما، ومعاقبة أي مصاب يقوم بخرق الحجر الصحي المنزلي بالحبس مدة 3 أشهر”.

وأضاف: “جميع أصحاب المحال التجارية، والمولات، ومراكز تقديم الخدمة، ملزمون بإجراءات السلامة والوقاية للعاملين ومرتادي تلك المنشآت، من ارتداء الكمامة ومنع الازدحام”، تحت طائلة معاقبة المخالفين بإغلاق المنشأة فورا، وفرض غرامة مالية على صاحبها.

المصدر: وكالة معاً

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